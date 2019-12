La bagarre playoff si accende: Perugia (2-0 contro l'Entella) e Crotone (2-1 al Livorno) vincono e salgono in classifica, pari nel derby veneto Cittadella-Chievo. In coda, la Juve Stabia supera il Venezia

Continuano a cambiare le gerarchie in Serie B. La bagarre in zona playoff è sempre più accesa, con la classifica in continua evoluzione.

Nello scontro diretto del Tombolato, il Cittadella pareggia 1-1 in casa contro il Chievo: un autogol di Cotali porta in vantaggio gli uomini di Venturato, raggiunti da una rete del giovane Vignato. Un punto che porta il Cittadella a quota 26, una lunghezza davanti proprio al Chievo.

Del pari nel derby veneto approfittano Perugia, che vince 2-0 un altro testa a testa playoff con l'Entella (con un gol di Capone) e sale a 26 punti, e Crotone, capace di superare 2-1 in casa il Livorno in rimonta. Le reti di Cuomo e Crociata rimontano il vantaggio iniziale di Marras: i toscani rimangono fanalino di coda con 11 lunghezze.

Pari al Castellani: Empoli e Salernitana fanno 1-1, sprecando di fatto l'occasione di farsi avanti ai piani alti del campionato. Lombardi porta avanti gli ospiti in chiusura di prima frazione, La Gumina risponde in chiusura di tempo.

In coda vittoria e sorpasso della Juve Stabia sul Venezia: il 2-0 dei campani è firmato dalle reti di Bifulco e Forte.

I tabellini

Cittadella-Chievo 1-1

31' aut. Cotali (C). 61' Vignato (Ch)

Crotone-Livorno 2-1

12' Marras (L), 23' Cuomo (C), 26' Crociata (C)

Empoli-Salernitana 1-1

42' Lombardi (S), 45+2' La Gumina (E)

Juve Stabia-Venezia 2-0

1' Bifulco, 62' Forte

Perugia-Entella 2-0

61' Capone, 90+5' Iemmello

