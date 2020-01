Perugia, quando Oddo consolò Cosmi dopo la finale playoff tra Pescara e Trapani

Nel calcio la ruota gira, soprattutto se di mestiere fai l'allenatore. Capita spesso di subentrare a un tuo collega o, viceversa, di essere sostituito oppure di incontrare una tua ex squadra. Pensate al destino di Massimo Oddo e Serse Cosmi, ormai passato e presente del Perugia che ha deciso per il cambio in panchina. Via l'ex difensore campione del mondo, dentro l'allenatore che tra il 2000 e il 2004 ha scritto pagine importanti della storia della società umbra e che desiderava tanto il ritorno. Leggi Oddo e Cosmi e, inevitabilmente, ritorni indietro con la mente al 2016, a quella finale playoff tra Pescara e Trapani. Gli abruzzesi vinsero 2-0 all'andata e, grazie al pareggio per 1-1 in Sicilia nella gara di ritorno, salirono in Serie A. In quell'occasione vinse Oddo che, al triplice fischio finale, andò proprio sulla panchina del Trapani per consolare Serse Cosmi, che non riuscì a trattenere le lacrime per l'impresa sfiorata ma non riuscita. Un gesto d'affetto e rispetto verso quello che, per l'ex Milan, è stato l'ultimo allenatore avuto nella carriera da calciatore, a Lecce nella stagione 2011/2012.

Il cambio sulla panchina del Perugia

Questa volta le strade di Oddo e Cosmi non s'incrociano, ma tra i due c'è stato un avvicendamento sulla panchina del Perugia. Il primo ha pagato la sconfitta interna contro il Venezia, con la squadra umbra ora ferma al sesto posto a quota 27 con Frosinone e Ascoli. La società ha deciso per il cambio e, dopo un incontro segreto di tre ore, ha deciso di affidare la panchina a Serse Cosmi. Quest'ultimo ha coronato il sogno di ritornare a Perugia, 16 anni dopo l'ultima volta. La società ha invece chiuso un'importante operazione fortemente voluta dal presidente Santopadre e dal ds Goretti, che puntano con forza a quella Serie A che manca dalla stagione 2003/2004, quando sulla panchina del Perugia sedeva proprio Serse Cosmi.