Serie B, i risultati della 26^ giornata: il Benevento vince ancora, Frosinone 2° da solo

Sabato da record per i fratelli Inzaghi: se Simone ha preso il comando della Serie A, Filippo continua a correre con il suo Benevento. Battuto in rimonta anche lo Spezia e primato sempre più consolidato. Adesso soltanto 10 i punti che mancano per la matematica promozione in massima serie, per il club del presidente Vigorito, che ha appena rinnovato il contratto del proprio allenatore. In zona play-off si fermano dunque i bianconeri allenati da Italiano, mentre il Pordenone passa sul campo dell'Empoli, che si ferma per la prima volta dopo le quattro vittorie consecutive della gestione Marino. Vince ancora il Frosinone, 1-0 alla Salernitana grazie alla rete di Novakovich e sorpasso al Crotone al secondo posto. E' il sesto successo consecutivo per gli uomini di Nesta, che non subiscono gol dallo scorso 17 gennaio. In coda colpo a sorpresa del Livorno che vince 1-0 sul campo del Chievo, mentre finiscono in parità gli scontri diretti Venezia-Cosenza (1-1) e Juve Stabia-Trapani (2-2).



I risultati del sabato di Serie B

Virtus Entella-Crotone 1-2 (giocata venerdì)

10' Armenteros (C), 83' Simy (C), 95' Pellizzer (V)

Empoli-Pordenone 0-1

32' Bocalon

Venezia-Cosenza 1-1

38' Longo (V), 61' Machach (C)

Cittadella-Cremonese 0-0

Pisa-Perugia 1-0

54' Vido

Benevento-Spezia 3-1

15' Gyasi (S), 66' Improta (B), 76' Moncini (B), 89' Viola (B)

Juve Stabia-Trapani 2-2

30' Pettinari (T), 53' Taugourdeau (T), 67' Tonucci (J), 81' Forte (J)

Chievo-Livorno 0-1

57' Ferrari

Frosinone-Salernitana 1-0

72' Novakovich

Pescara-Ascoli (Domenica Ore 21)

Classifica

Benevento 63 Frosinone 46 Crotone 43 Spezia 41 Cittadella 40 Salernitana 39 Pordenone 39 Chievo 37 Empoli 36 Virtus Entella 35 Pisa 33 Perugia 33 Juve Stabia 33 Pescara* 32 Venezia 32 Ascoli** 31 Cremonese* 27 Cosenza 24 Trapani 21 Livorno 17

*una partita in meno

**due partite in meno