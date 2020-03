Serie B, i risultati della 27^ giornata: pari Frosinone, Simy lancia il Crotone al 94'

Si rompe in due la classifica, nella 27^ giornata di Serie B. Allungano quasi tutte in testa, cadono le squadre in coda. Con due eccezioni: il Trapani, che rifila un poker in rimonta all'Entella, mentre il Livorno ultimo in graduatoria sfiora il colpaccio bloccando sul 2-2 il Frosinone. Ringrazia il Crotone, che esulta con Simy all'ultimo respiro e tallona ora la squadra di Nesta a -1 dal secondo posto. Tengono il passo Cittadella, Salernitana e Pordenone: i ragazzi di Venturato risolvono il match di Cosenza nella ripresa, mentre quelli di Ventura battono 2-0 il Venezia (che sbaglia il rigore del momentaneo pareggio con Longo). Alla Dacia Arena invece il match winner contro la Juve Stabia è Strizzolo. Sempre più giù il Perugia di Cosmi, al quinto ko di fila contro un Benevento che non fa sconti nemmeno a +20 sul terzo posto. Irrompe in zona playoff, infine, l'Empoli: 3-2 in rimonta sul campo della Cremonese e quinta vittoria in sei gare di gestione Marino.



Cosenza-Cittadella 1-2

50' Stanco (CI), 75' Vita (CI), 91' Asencio (CO)



COSENZA (3-5-2): Anibal, Schiavi, Legittimo; Baez (64' Casasola), Broh, Bruccini, Sciaudone (80' Pierini), D'Orazio (64' Asencio); Carretta, Machach. All: Pillon.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Pavan, Benedetti; Proia (79' Bussaglia), Vita (84' Iori), Branca; Luppi; Stanco (80' Panico), Diaw. All: Venturato.



Cremonese-Empoli 2-3

27' Ravanelli (C), 35' Sierralta (E), 39' Parigini (C), 44' Mancuso (E), 58' Bajrami (E)



CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Ravanelli; Zortea, Gaetano (70' Deli), Arini, Valzania (61' Piccolo), Crescenzi; Parigini (71' Palombi), Ciofani. All: Rastelli.

EMPOLI (4-3-3): Perucchini; Fiamozzi, Sierralta, Nikolaou, Balkovec; Frattesi, Bandinelli, Stulac (66' Ricci); Ciciretti (63' Tutino), Mancuso (86' La Mantia), Bajrami. All: Marino.



Crotone-Pisa 1-0

94' Simy

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Cuomo; Mazzotta (61' Mustacchio), Benali, Barberis, Crociata (86' Jankovic), Molina; Simy, Armenteros (61' Messias). All: Stroppa.

PISA (4-3-1-2): Gori; Meroni (63' Pisano), Caracciolo, Benedetti, Belli; Siega, Marin, Pinato (77' De Vitis); Soddimo; Vido (57' Lisi), Marconi. All: D'Angelo.



Livorno-Frosinone 2-2

15' Ferrari (L), 31' Citro (F), 50' Del Prato (L), 69' rig. Dionisi (F)



LIVORNO (3-4-2-1): Plizzari; Di Gennaro, Silvestre, Bogdan; Del Prato, Agazzi, Awua, Porcino (46' Seck); Marras (82' Brignola), Marsura; Ferrari (81' Braken). All: Breda.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Rohden, Maiello (62' Dionisi), Haas (66' Vitale), D'Elia; Citro, Novakovich (84' Paganini). All: Nesta.



Perugia-Benevento 1-2

44' Caldirola (B), 78' Insigne (B), 91' Melchiorri (P)



PERUGIA (3-5-2): Vicario; Sgarbi, Rajkovic, Falasco (84' Buonaiuto); Mazzocchi, Konate (70' Nicolussi), Falzerano, Greco, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello (65' Melchiorri). All: Cosmi.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Barba, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj (75' Tuia), Schiattarella, Viola; Kragl (61' Insigne), Coda (72' Moncini), Improta. All: Inzaghi.



Pordenone-Juve Stabia 2-1

32' Gavazzi (P), 74' rig. Di Mariano (J), 83' Strizzolo (P)



PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi (86' Mazzocco); Bocalon (55' Ciurria), Strizzolo. All: Tesser.

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Addae, Calo, Mallamo (82' Germoni); Melara (56' Canotto), Rossi (64' Bifulco), Di Mariano. All: Caserta.



Salernitana-Venezia 2-0

45' rig. Kiyine, 69' Karo



SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski (81' Aya); Cicirelli (81' Lopez), Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Kiyine; Gondo, Cerci (75' Jallow). All: Ventura.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Casale, Maleh; Lollo (74' Firenze), Fiordilino, Vacca (63' Senesi); Aramu; Longo, Monachello (63' Capello). All: Dionisi.



Trapani-Entella 4-1

23' aut. Coulibaly (E), 63' Evacuo (T), 71' Pettinari (T), 89' Taugourdeau (T), 94' Scaglia (T)



TRAPANI (3-5-2): Kastrati; Strandberg, Pagliarulo, Scognamillo; Kupisz, Coulibaly (46' Odjer), Taugourdeau, Colpani (56' Evacuo), Grillo; Pettinari, Dalmonte (91' Scaglia). All: Castori.



ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Sala (86' Morra), Poli, Pellizzer, Crialese; Toscano, Paolucci, Nizzetto (60' Settembrini); Schenetti (70' Chajia); Mancosu, De Luca. All: Boscaglia.