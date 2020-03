"Parlare di calcio è difficile, noi abbiamo fatto tutti un passo indietro rispetto alla salute, che è la priorità più grande. Nel momento in cui tutto finirà noi vogliamo ricominciare a giocare, sarebbe la cosa più giusta. Tutti vogliamo finire quello che abbiamo iniziato 8 mesi fa, i campionati vanno terminati. Sarebbe la soluzione migliore per evitare equivoci ed evitare che qualcuno subisca dei danni". Pensiero chiaro quello di Pippo Inzaghi, intervenuto in diretta a Casa Sky Sport, contenitore di Sky Sport durante il quale rivolgiamo le domane dei nostri abbonati ad alcuni protagonisti dello sport. L’allenatore del Benevento, squadra che ha dominato il campionato di Serie B (primo a + 20 sulla seconda), ha poi aggiunto: "Noi siamo pronti a giocare a giugno, luglio e agosto: vogliamo finire questo campionato, qualsiasi altra decisione penalizzerà qualcuno. Si andrà nei tribunali, qualche società scomparirà, per cui il calcio rischierebbe di perdere 2 anni, non due mesi". Ancora sul Benevento: “La nostra società merita di giocare in A, siamo in A da febbraio. Non vedo alternative. Per il bene di tutto il sistema si deve giocare. Le vacanze le abbiamo fatte in questo periodo. Abbiamo disputato quasi 30 partite, ci manca poco per finire, magri giocheremo ogni 3 giorni, per la regolarità del campionato e per i sacrifici di tutti", ha proseguito Pippo Inzaghi.

"Il Milan ha segnato la mia carriera. Mio fratello allenatore moderno"

Pippo Inzaghi racconta la sua nuova vita in panchina: "Un allenatore deve sempre crescere a aggiornarsi, mi sono preso tante soddisfazioni e qualche delusione. Sono molto felice, non avevo bisogno di stare a casa tanto tempo per capirlo. Il mestiere di allenatore me lo aspettavo così difficile, sapevo a cosa andavo incontro. Vincere un campionato di B a febbraio è qualcosa di irripetibile, sono soddisfazioni incredibili". Da un Inzaghi all’altro, Simone, allenatore della Lazio: "Lui è più bravo di me in tutto, da Simone c’è solo da imparare: è un allenatore moderno, vedere la sua Lazio è uno spettacolo". Spazio poi alle tante domande arrivate dai tifosi sui social: “Esperienza più bella tra Juve e Milan? Stupende entrambe, alla Juve sono stato 4 anni, al Milan 15. Il Milan ha segnato la mia carriera, è stato qualcosa di unico. Ma non dimentico nessuna squadra. Abbraccio Piacenza, Bergamo, città oggi in difficoltà. Bisogna credere sempre nei sogni, lo dico a tutti i giovani calciatori”, ha affermato Inzaghi.