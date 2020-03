L'allenatore del Benevento si cimenta con un grande classico della pasticceria, immortalato in cucina dalla compagna mentre prepara la torta di mele. Un modo per trascorrere il tempo in casa, dopo il weekend sul divano a godersi le sue imprese del 2006

Dal divano di casa si è spostato ai fornelli, tragitto comune a tanti di noi in questi giorni di emergenza Coronavirus: anche Pippo Inzaghi è tra quelli che, tra le mura domestiche, cercano nuove soluzioni per riempire la giornata, e se nel weekend la programmazione di Sky gli ha dato una mano riproponendogli la cavalcata Mondiale del 2006, di cui fu uno dei protagonisti, oggi l’ispirazione è nata in cucina.



Ed ecco allora un Superpippo in versione pasticcere alle prese con la torta di mele, impegnato – nella foto scattata dalla compagna e poi postata su Instagram – a rompere le uova con lo sguardo concentrato di chi anche in questo nuovo ruolo cura ogni dettaglio (sarebbe fiero di lui il maestro Iginio Massari, che ama ripetere che la pasticceria è precisione). Trattandosi poi di una ricetta “di famiglia”, viene anche chiamata in causa Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, il fratello di Pippo. Aspettando il verdetto… del forno.