Frosinone, Nesta allena tutti via internet. VIDEO

Anche il campionato di Serie B, ovviamente, è fermo a causa del coronavirus. Le varie società sono in attesa di capire quando ci sarà eventualmente la ripresa e i calciatori, nel frattempo, si allenano a casa per mantenere la condizione e farsi trovare pronti quando questa situazione di emergenza sarà superata. E c'è anche chi, come il Frosinone, riesce ad allenarsi comunque in gruppo, pur rispettando le regole imposte dal Governo. Tutti i calciatori della squadra giallazzurra si sono ritrovati a lavorare insieme in una video-chiamata che ha coinvolto l'intera squadra, Nesta compreso.

Si sentono a gran voce gli incitamenti e le indicazioni del preparatore atletico, che guida ogni singolo movimento dei ragazzi. In sottofondo i rumori dei vari calciatori che si allenano, sotto lo sguardo vigile di Alessandro Nesta che li monitora sul suo computer. Il tutto ripreso e pubblicato sui social dall'allenatore giallazzurro, che esalta i suoi: "Sessione giornaliera, stiamo a casa ma non molliamo. Grazie ragazzi e forza Frosinone", il suo messaggio.