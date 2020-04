Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha definitivamente vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. Ad annunciarlo con una nota ufficiale pubblicata sul sito web del club (Serie B) è proprio il numero uno neroverde in un messaggio: "Sono lieto di comunicare di essere ufficialmente guarito da questo maledetto Covid-19. Una liberazione che ci tengo a condividere con la mia famiglia e tutti coloro (tantissimi) che in questi giorni mi hanno trasmesso grande affetto". Il presidente Lovisa ha poi voluto ringraziare il personale sanitario che gli è stato vicino durante questa difficile battaglia: "Ringrazio di cuore gli operatori dell’Azienda sanitaria, per il supporto e il monitoraggio costante, e sono vicino a chi sta lottando ancora. Mi auguro che la bella stagione contribuisca a scacciare il virus, farci ritrovare il sorriso e la nostra vita normale. Amici e tifosi, a presto!", conclude la lettera firmata da Mauro Lovisa. Il presidente del Pordenone aveva annunciato, sempre attraverso il sito web del club, la sua positività al Covid-19 nei giorni scorsi: adesso la bella notizia della sua completa guarigione.