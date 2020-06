Era in corso il minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di Livorno-Cittadella, in ricordo delle vittime del coronavirus, quando Antonio Filippini è scoppiato in lacrime, non riuscendo a trattenere l’emozione. Solo due mesi fa l'allenatore della squadra toscana perdeva la mamma proprio a causa del Covid, spentasi a 74 anni dopo pochi giorni di malattia.



“Ciao mamma… mi hai insegnato tanto”: così lui e il gemello Emanuele l’avevano ricordata sui social e oggi, nel momento in cui le squadre si sono raccolte arginare le emozioni è stato impossibile.