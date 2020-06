Diretta gol Serie B LIVE: pareggia il Chievo

Alla fine dei primi tempi nella 29^ giornata di B, spicca il momentaneo vantaggio del Crotone sul Chievo per 1-0 (21’ Molina), risultato che permette ai calabresi di staccare momentaneamente il Frosinone inchiodato sullo 0-0 a Trapani. Il Cosenza è in vantaggio sull’Entella per 2-0 grazie a due reti in 4 minuti di Bruccini e Carretta. La Salernitana è in vantaggio sul Pisa per 1-0, mentre Livorno e Cittadella sono ancora ferme sullo 0-0



Questi i risultati al 45’:

31’ Bruccini, 35’ Carretta21’ Molina29’ Djuric