Cosmi batte l'Ascoli: il Perugia vince al Del Duca

Il primo gol in carriera in campionato segnato da Hans Nicolussi Caviglia, su assist di Iemmello, decide la trasferta del Perugia ad Ascoli. Un successo importantissimo per la squadra di Cosmi, che sale a quota 39 punti in classifica, tre punti di distanza dal Chievo. L'Ascoli di Abascal invece rimane a 32 con soltanto 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.