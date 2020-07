Serie B, il calendario della 32^ giornata

Si parte alle 18.45 di venerdì con Pisa-Cittadella, poi tutte le altre gare alle ore 21.00. Super sfida all'Ezio Scida tra il Crotone, secondo in classifica, e il Benevento, fresco di matematica promozione in Serie A

Quando si gioca la 32^ giornata di Serie B?

La 32^ giornata di Serie B si svolgerà integralmente nella serata di venerdì 3 luglio. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Pisa e Cittadella alle ore 18.45, con gli ospiti che nell'ultimo turno hanno raggiunto il Crotone al secondo posto della classifica e proveranno a staccare gli uomini di Stroppa e prendersi momentaneamente la posizione che a fine stagione vorrebbe dire promozione diretta in Serie A. Crotone che si troverà di fronte il Benevento alle 21.00, che nell'ultima giornata ha raggiunto il matematico passaggio nella massima serie con 7 turni d'anticipo. 9 gare si disputeranno alle 21.00, tra le quali la sfida in zona play-off tra Frosinone e Spezia, entrambe reduci da una brutta sconfitta nell'ultimo turno. Le altre squadre che al momento parteciperebbero agli spareggi promozione sono Pordenone, Chievo e Salernitana che affronteranno rispettivamente Perugia, Virtus Entella e Juve Stabia. Nella zona bassa della classifica importanti sfide tra Cosenza e Ascoli, divise da un solo punto in classifica, e Trapani e Livorno, ultime due della graduatoria e con un disperato bisogno di fare punti. Infine, Venezia ed Empoli si sfidano per provare a rilanciare le proprie ambizioni di play-off, mentre la Cremonese ospita il Pescara, per allontanarsi dalla zona play-out.