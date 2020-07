Serie B, il calendario della 34^giornata

Si parte alle 18.45 di lunedì con Cosenza-Perugia, poi tutti in campo alle 21. Super sfida all'Ezio Scida tra il Crotone, secondo in classifica, e il Pordenone terzo. Tutto il programma della 34^giornata

Quando si gioca la 34^giornata di Serie B?

La Serie B torna di nuovo in campo per la 34^giornata. Tutti di scena lunedì, con Cosenza-Perugia ad aprire il programma alle ore 18:45. La squadra di casa è reduce dal pesante 5-1 incassato dallo Spezia e vede la retrocessione sempre più vicina (è penultima a quota 31 punti), mentre i ragazzi di Cosmi, che non ottengono i tre punti da quattro gare, ne sono distanti sei dalla zona playoff. Poi alle 21 ecco il resto del programma. Benevento-Trapani (44 punti di differenza fra le due squadre), Cremonese-Chievo (con quest'ultimo chiamato a proteggere il suo ottavo posto) e Salerniatana-Cittadella, altro match fondamentale in ottica playoff. E che interessa pure Empoli e Frosinone, impegnate rispettivamente con Ascoli e Juve Stabia. Il Pescara, fermato sul 2-2 dal Perugia alla prima di Sottil in panchina, se la vedrà con il Venezia in una gara importantissima in ottica salvezza, mentre il Pisa - che rincorre i playoff - se la vedrà con la Virtus Entella, diretta concorrente. Si chiude con il big match fra Crotone e Pordenone e con Livorno (ormai matematicamente retrocesso in Serie C) contro lo Spezia.

Qual è il big match della 34^giornata?

Il big match della 34^giornata si giocherà allo Scida e vedrà l'una davanti all'altra Crotone e Pordenone, rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica. Un vero e proprio spareggio promozione, considerando che poi alla fine del campionato mancheranno solo 4 giornate. Tre i punti di vantaggio dei calabresi, che avranno dunque un match point a loro favore per confermarsi alle spalle del Benevento capolista. La squadra di Stroppa è reduce dall'importantissimo successo sul campo del Cittadella e dal 3-0 inflitto a Inzaghi. In generale non perde dal 15 febbraio scorso (3-2 con la Juve Stabia). Ottimo momento di forma anche per il Pordenone, che viene da tre vittorie consecutive contro Virtus Entella, Perugia e Pisa. All'andata la decise un gol di Mustacchio. Ora la speranza è quella di ripetersi.

Il calendario della 34^ giornata di Serie B