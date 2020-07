Frenano quasi tutte, nella parte alta della classifica, nella 35^ giornata: a parte il Benevento, tra le prime 10 vince solo il Pisa, che aggancia così la zona playoff. Rallenta il Frosinone, fermato sull’1-1 dal Pescara, perdono in casa Spezia e Pordenone, battute rispettivamente da Venezia e Cosenza. Ko anche il Cittadella, Chievo rimontato dal 2-0 in 9’

Un turno ricco di sorprese, che non sorride alle prime della classe: fatta eccezione per il Benevento già promosso, che supera 3-1 il Livorno ultimo e già retrocesso, non va oltre l’1-1 il Crotone in casa contro la Salernitana, e fanno ancora peggio, sempre in casa, Spezia e Pordenone, rispettivamente terza e quarta, battute da Venezia e Cosenza.



Non ne approfitta il Frosinone, bloccato dal Pescara, e cade anche il Cittadella sesto, in casa con l’Ascoli. Per il Chievo sfuma l’occasione di agganciare la zona playoff: avanti 2-0 con doppietta di Djordjevic contro la Juve Stabia fino al 73’, subisce la rimonta in 9’ fino al 3-2 finale che regala tre punti d’oro, in ottica salvezza, alla squadra campana. Beffa simile per l’Empoli, avanti 2-0 e sconfitto 2-4 con i due gol decisivi dell’Entella arrivati dopo il 90’. Fa festa invece il Pisa, sempre allo scadere: 3-2 al Trapani al 91' con cui aggancia la zona playoff, unica a vincere - a parte il Benevento - tra le prime 10.





PESCARA-FROSINONE 1-1

45’ Memushaj (P); 53’ Novakovich (F)



PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Memushaj, Kastanos (65’ Busellato), Balzano (65’ Drudi); Clemenza (86’ Crecco); Pucciarelli (57’ Bocic), Maniero. All. Sottil



FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (76’ Syminski), Ariaudo, Krajnc; Zampano, Rohden (84’ Maiello), Haas, Tribuzzi (50’ Novakovich), Beghetto (46’ Paganini); Ciano, Dionisi. All. Nesta



CROTONE-SALERNITANA 1-1



46' Maistro (S), 53' Messias (C)





CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Mustacchio (80' Mazzotta), Benali (80' Crociata), Barberis, Zanellato (67' Jankovic), Molina; Messias, Simy. All. Stroppa.



SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli (78' Karo), Aya, Migliorini, Curcio; Di Tacchio, Akpa Akpro; Kiyine (65' Lopez W.), Maistro, Lombardi (38' Gondo); Djuric. All. Ventura.



EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 2-4

3' rig. Mancuso (E), 36' Zurkowski (E), 44' e 51' Dezi (V), 90' Mancosu (V), 98' Schenetti (V)





EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Zurkowski (64' Stulac), Henderson, Frattesi (69' Gazzola); Ciciretti (86' Pinna), Mancuso (86' Moreo), Bajrami. All. Marino.



ENTELLA (4-3-1-2): Contini; De Col (78' Settembrini), Pellizzer, Chiosa (62' Poli), Sala; Dezi, Paolucci (62' Toscano), Mazzitelli; Schenetti; Rodriguez (58' Mancosu), De Luca G. (78' De Luca M.). All. Boscaglia.



PORDENONE-COSENZA 1-2

19' Riviere (C), 23' Bittante (C), 66' Candellone (P)





PORDENONE (4-3-1-2): Bindi; Almici (31' Tremolada), Camporese, Barison, Gasbarro (46' De Agostini); Pobega (55' Mazzocco), Burrai, Misuraca (46' Vogliacco); Gavazzi (55' Bocalon); Ciurria, Candellone. All. Tesser.



COSENZA (4-3-1-2): Saracco; Capela, Legittimo, Idda; Casasola (88' Corsi), Sciaudone, Bruccini, Bittante (77' D'Orazio); Baez; Carretta (65' Bahlouli), Riviere. All. Occhiuzzi.

PISA-TRAPANI 3-2

39' Vido (P), 54' Lisi (P), 57' Kupisz (T), 64' Piszczek (T), 91' Marconi (P)



PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli (71' Moscardelli), Caracciolo, Varnier (84' Ingrosso), Lisi; Pinato (88' Minesso), De Vitis (84' Pisano), Marin; Siega (71' Gucher); Marconi, Vido. All. D’Angelo.



TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Pagliarulo, Scognamillo; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau (66' Odjer), Luperini (46' Colpani), Buongiorno (66' Grillo); Piszczek (89' Evacuo), Dalmonte (89' Pirrello). All. Castori.

BENEVENTO-LIVORNO 3-1

31' e 68' Sau (B), 57' rig. Murilo (L), 94' Kragl (B)





BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Rillo (70' Pastina); Insigne (70' Kragl), Basit, Schiattarella, Improta (62' Tello); Moncini (62' Di Serio), Sau (80' Del Pinto). All. Inzaghi.



LIVORNO (3-5-2): Ricci; Maire-Sainte (85' Ruggiero), Bogdan, Boben; Morelli, Trovato (69' Haoudi), Bellandi (69' Pecchia), Awua, Porcino (90' Fremura); Pallecchi (90' Nunziatini), Murilo. All. Filippini.





PERUGIA-CREMONESE 0-0



PERUGIA (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano (49' Buonaiuto), Carraro, Nicolussi, Di Chiara (56' Rosi); Melchiorri (49' Iemmello), Falcinelli (74' Kouan). All. Cosmi.



CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti (77' Gaetano), Arini; Mogos, Ciofani (87' Ceravolo), Parigini (77' Zortea). All. Bisoli.





JUVE STABIA-CHIEVO 3-2



32' Djordjevic (C), 72' Djordjevic rig. (C), 76' Forte rig. (J), 82' Troest (J), 85' Mallamo (J)



JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci (53' Calvano), Troest, Allievi; Mallamo (86' Addae), Calò, Mastalli (53' Ricci); Bifulco (63' Rossi), Forte, Di Mariano. All. Caserta.



CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (87' Grubac), Esposito, Garritano (68' Di Noia); Vignato, Djordjevic, Giaccherini (35' Ceter). All. Aglietti.



SPEZIA-VENEZIA 0-1

16' rig. Aramu





SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi (90' Gudjohnsen), Bartolomei, Acampora, Mora (69' Maggiore), Mastinu (9' Ragusa), Gyasi, Nzola. All. Italiano.



VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini, Lakicevic, Riccardi, Ceccaroni, Molinaro, Maleh, Vacca (57’ Suciu), Lollo (86’ Monachello), Aramu (57’ Aramu), Longo (86’ Fiordaliso), Capello (71’ Marino). All. Dionisi.



CITTADELLA-ASCOLI 1-2

55' aut. Adorni (C), 62' D'Urso (C), 70' Costa Pinto (A)





CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Frare (76' Camigliano), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita (76' Proia), Iori, Branca (84' Pavan); D'Urso (76' Panico; Luppi (71' Rosafio), Diaw. All. Venturato



ASCOLI (3-4-2-1): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Andreoni (82' Pucino), Cavion, Brlek (74' Petrucci), Sernicola; Morosini (54' Costa Pinto, 82' Padoin), Ninkovic (74' Trotta); Scamacca. All. Dionigi