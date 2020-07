Potrebbe fare festa il Crotone, ad un passo dalla Serie A. Basterà vincere a Livorno e sperare che lo Spezia non faccia altrettanto a Cremona. Spicca il confronto fra Inzaghi e Nesta, con il Frosinone chiamato ad uscire dalla crisi. Tutto il programma della 36^giornata di Serie B

Quando si gioca la 36^ giornata di Serie B?

Tutte le venti squadre scenderanno in campo oggi. Aprono la giornata Livorno e Crotone, in campo alle 18:45. Poi tutti di scena contemporanemanete alle 21, con le zone playoff e playout ancora tutte da definire.

Qual è il big match della 36^ giornata?

Allo Stirpe si affronteranno Frosinone e Benevento, con la squadra di Inzaghi che - già promossa da settimane - ha accusato un leggero periodo di flessione. Una vittoria nelle ultime quattro partite (3-1 al Livorno già retrocesso), nel mezzo i due ko con Crotone e Trapani e il pareggio con il Venezia. Dall'altra parte la squadra di Nesta deve reagire per mettere al sicuro la qualificazione ai playoff. Solo una vittoria nelle ultime nove giornate (2-1 allo Spezia), poi quattro sconfitte e altrettanti pareggi. L'ex difensore cercherà di tornare a sorridere contro Inzaghi, compagno di una vita con cui ha vinto tutto al Milan. Ma è sempre uscito sconfitto nei due precedenti. Occhi puntati anche a Livorno, dove il Crotone di Stroppa potrebbe salire in Serie A (seconda volta nella storia del club). Sarà sufficiente vincere contro i toscani e sperare che lo Spezia non faccia altrettanto a Cremona.

Serie B, il calendario della 36^ giornata

VENERDI' 24 LUGLIO