Serie B, il calendario della 37^ giornata

Da definire la griglia playoff e i nomi di due delle tre retrocesse in C. Frosinone a caccia di punti sul campo del Crotone promosso, Pordenone-Salernitana è quasi decisiva. In chiave salvezza, da non perdere Perugia-Trapani e Juve Stabia-Cremonese. Tutto il programma della 37^ giornata di Serie B CROTONE, VRENNA A SKY CONFERMA STROPPA: "CON NOI ANCHE IN A"

Quando si gioca la 37^ giornata di Serie B? Benevento e Crotone sono già in A, ma c'è la corsa per i playoff tutta da decifrare. Il Livorno è già in C, vanno ancora definiti invece i nomi delle altre due retrocesse. La Serie B torna in campo con la 37^ giornata, la penultima per la regular season. Tutte le venti squadre scenderanno in campo contemporaneamente alle 21.

Qual è il big match della 37^ giornata? Fari puntati sullo Scida di Crotone, dove i rossoblù di Stroppa, promossi in A nello scorso turno attendono un Frosinone chiamato a mettere al sicuro la qualificazione ai playoff. Solo una vittoria nelle ultime 10 giornate per la squadra di Nesta (2-1 allo Spezia), per uno score parziale completato da quattro pareggi e cinque sconfitte. Occhi anche sulla sfida tra Pordenone e Salernitana: i neroverdi sul neutro di Trieste sono chiamati a difendere la quarta posizione e il pass per gli spareggi promozione al primo, storico campionato di Serie B. I granata di Ventura invece sono al momento noni e devono riscattare la bruciante sconfitta casalinga contro l'Empoli. In chiave salvezza, da non perdere Perugia-Trapani e Juve Stabia-Cremonese.