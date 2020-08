"Volevo comunicare a tutte le persone viste nell'ultimo periodo che, dopo avere fatto i vari controlli, sono risultato positivo al Covid-19". L'annuncio è del difensore della Spal Kevin Bonifazi, che ha condiviso sulla propria pagina Instagram l'esito degli esami a cui si è sottoposto. "Chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino!" - ha concluso Bonifazi. La Spal si era radunata per iniziare la nuova stagione lo scorso giovedì, 20 agosto, come comunicato ufficialmente dal club sul proprio sito internet. Al centro "G.B. Fabbri" i giocatori hanno svolto i primi test medici proseguiti anche nella giornata di venerdì. Bonifazi è reduce dalla seconda metà della stagione 2019-20 alla Spal in prestito dal Torino, dopo aver alternato i due club negli ultimi quattro anni. Già certo l'obbligo di riscatto da parte del club di Ferrara, con cui è retrocesso in B al termine dell'ultimo campionato.