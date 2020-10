Ok Salernitana e Frosinone, Chievo vince a Monza

La quinta giornata di Serie B si è aperta con l'ennesimo successo dell'Empoli che, battendo per 3-1 il Pisa, ha difeso il primo posto. Gli azzurri comandano la classifica in Serie A, anche a causa del rinvio tra Reggiana e Cittadella. Al secondo posto sale la Salernitana, che all'Arechi batte di misura l'Ascoli grazie a un gol di Anderson. In terza posizione salgono Frosinone e Chievo, grazie a due pesanti successi in trasferta. I giallazzurri passano a Pescara: 0-2 firmato da Ciano e Novakovich. Il Chievo, invece, batte un Monza ancora a secco di vittorie: Boateng illude Brocchi, Djordjevic firma la rimonta gialloblù nella ripresa con una doppietta. Vittoria pesante anche per la Spal, che batte per 3-2 il Vicenza in casa: gli ospiti passano due volte in vantaggio prima con Dalmonte e poi con Meggiorini ma la squadra di Marino, dopo aver trovato il pareggio in entrambe le occasioni con Murgia e Valoti, trova il successo nel recupero grazie a un rigore di Castro. Pareggio per 2-2 tra Pordenone e Reggiana, rinviata anche Virtus Entella-Venezia. Il programma si chiude con i due posticipi della domenica: Cosenza-Lecce e Cremonese-Brescia.