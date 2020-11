Il Monza ferma il Frosinone: i risultati di B

All’U-Power Stadium la squadra di Brocchi s’impone per 2-0. Importante successo in trasferta per il Brescia sul campo del Cosenza, mentre il Pordenone trova il pari in extremis contro il Chievo CLASSIFICA SERIE B

Prosegue, il weekend di Serie B, con le partite del sabato, dopo il successo della Spal sulla Salernitana nell’anticipo del venerdì. Il Brescia prende quota con un’importante vittoria, ottenuta sul campo del Cosenza: doppio vantaggio per i lombardi con Dessena e Jagiello, inutile il gol di Bahlouli che accorcia le distanze. Il Monza ferma la rincorsa del Frosinone, grazie all’uno-due nella ripresa di Gytkjaer e Mota. Il Pordenone invece agguanta in pieno recupero il pareggio col Chievo: in vantaggio gli ospiti con Fabbro, il pareggio dei neroverdi arriva grazie a Musiolik.