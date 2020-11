11 contagi nel Vicenza, rinviata sfida col Chievo

Le Lega B ha accolto la richiesta del club biancorosso e ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della partita in programma sabato 21 novembre. Sono 11 i contagi da coronavirus nel Vicenza tra giocatori e staff CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

La gara tra Vicenza e Chievo Verona, valida per l'ottava giornata di Serie B e inizialmente in programma sabato 21 novembre alle ore 16, non si giocherà a causa dei parecchi casi di positività al Covid-19 riscontrati tra i giocatori del club biancorosso. La Lega B, infatti, ha accolto la richiesta inoltrata dal Vicenza, che negli scorsi giorni aveva chiesto il rinvio del match, e ha disposto che la gara si recupererà in data da destinarsi.

La nota della Lega B L'ufficialità del rinvio di Vicenza-Chievo è arrivata attraverso questa nota apparsa sul sito della Lega B: "In seguito alla richiesta del L.R. Vicenza Virtus, in ottemperanza a quanto disposto dal comunicato ufficiale LNPB 29 del 13 ottobre, la Lega B comunica il rinvio a data da destinarsi del match tra L.R. Vicenza e ChievoVerona, valevole per l'8^ giornata della Serie BKT e in programma sabato 21 novembre alle 16".