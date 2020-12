Cosenza-Salernitana: risultato non omologato

Il risultato della gara di Serie B tra Cosenza e Salernitana (0-1) che si è disputata nell’ultimo turno di campionato non è stato omologato e dunque resta sub-iudice. Come si legge nel comunicato pubblicato dalla Lega Serie B, Il giudice sportivo Emilio Battaglia non si è espresso sul caso di Cosenza-Salernitana divenuta "famosa" per la trentina di secondi in cui i calabresi si sono ritrovati in 12 calciatori sul rettangolo di gioco, dal momento che – per via di un iniziale malinteso – Bruccini non ha immediatamente lasciato il campo dopo che il compagno, Abou Ba (ammonito per l’accaduto e poi espulso per un secondo giallo dopo 5' dal suo ingresso in campo; un turo di squalifica per lui), era entrato per sostituirlo.