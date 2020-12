Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina. A comunicarlo è stato il club calabrese, con una nota ufficiale pubblicata sul sito della società, in cui si specifica che Baroni guiderà la squadra con un contratto fino al termine della stagione. Subentra a Domenico Toscano, autore della promozione dalla Serie C e che è stato sulla panchina degli amaranto per le prime dodici giornate di Serie B, in cui sono stati raccolti solo 10 punti che valgono il 16° posto. Troppo poco, per la dirigenza, che ha deciso di cambiare l'allenatore dopo la sconfitta interna col Venezia dell'ultimo turno.