Cittadella, 0-2 alla Reggiana: ora è al 3° posto

REGGIANA-CITTADELLA 0-2

9′ pt Proia (C); 20′ st Ogunseye (C)

Il Cittadella batte la Reggiana nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie B e trova tre punti importanti che la proiettano al terzo posto in classifica, alle spalle di Empoli e Salernitana. Sesta sconfitta nelle ultime sette gare, con un solo punto raccolto in questo ciclo di partite, e quattro ko consecutivi in casa invece per i granata. È crisi profonda per la squadra di Alvini, ferma al terzultimo posto a quota 15 punti. La partita prende subito una strada chiara, con il Cittadella che passa in vantaggio dopo appena 9 minuti: Tavernelli sfrutta un errore di Gatti in uscita e serve Proia, che batte Cerofolini. I padroni di casa non riescono a reagire e sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio sul finale del primo tempo, con un palo colpito da Vita con un destro dal limite. Nella ripresa si attende una risposta della Reggiana, ma è il Cittadella invece a chiudere la partita nei primi 20 minuti. In pochi secondi, infatti, i padroni di casa subiscono prima il gol di Ogunseye e poi l'espulsione di Zamparo, che va fuori per doppia ammonizione. Il Cittadella gestisce senza troppe difficoltà il doppio vantaggio in superiorità numerica, riuscendo così a portare a casa una vittoria importantissima.