Mauro Balata è stato rieletto alla presidenza della Lega B . Lo ha deciso in una riunione in videoconferenza l' Assemblea : 16 i voti per il presidente uscente, due per l'altro candidato Ezio Maria Simonelli con una scheda bianca. Il vice di Balata sarà Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza, eletto tra i sei consiglieri interni. Una lista completata da Carlo Neri, presidente dell’Ascoli, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, Carmelo Salerno, presidente della Reggiana e Walter Mattioli, presidente della Spal. Galliani. I due consiglieri indipendenti sono Andrea Messuti e Mauro Pizzigati, quest’ultimo confermato dopo lo scorso mandato.

Balata: "Crescere sotto il profilo economico e sociale"

"Un onore per me aver ricevuto un consenso così ampio nella legalità e nella sicurezza della salute di tutti" è stato il commento di Balata. Con una rassicurazione: "Lavorerò con impegno e abnegazione con il nuovo consiglio e con tutte le società per il bene della Serie B e per portate a termine i nostri progetti e la nostra mission, che è quella di far crescere la Lega sotto ogni profilo, sociale, economico e di valorizzazione del brand". Soddisfazione anche nelle parole di Galliani: "Con il presidente, gli altri consiglieri e tutte le società di Lega B faremo un buon lavoro. Siamo in un momento difficile per il calcio, c’è molto da fare e inizieremo già da domani. Da parte mia cercherò di portare la mia esperienza maturata in questi anni". Scelto anche il Collegio dei revisori: Marco Mugnai è il presidente, Alessandro Grassetto e Francesco Perrotta revisori effettivi, supplenti Salvatore Ferri e Andrea Lionzo.