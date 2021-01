Doppia rimonta del Lecce: con l'Empoli finisce 2-2

L'Empoli resta in vetta alla classifica, ma spreca una buona opportunità per allungare sulle inseguitrici: sopra di 2 gol a 12 minuti dalla fine, gli azzurri si fanno rimontare dal Lecce

LECCE-EMPOLI 2-2

33' Haas (E), 47' La Mantia (E), 78' Mancosu (L), 90' Rodriguez (L)

Quattro gol e tante emozioni nella partita tra Lecce ed Empoli, big match della 19^ giornata di Serie B. Gli azzurri di Dionisi sprecano un doppio vantaggio, che gli avrebbe permesso di allungare a +6 sul secondo posto e a +7 sul terzo. Per il Lecce un prezioso pareggio raggiunto con una rimonta nel finale, che permette alla squadra di Corini di restare al sesto posto in classifica. La partita si sblocca al 33', quando Haas manda in rete un cross da calcio d'angolo di Stulac. L'Empoli sembra in netto controllo della gara, quando a inizio ripresa La Mantia trasforma in gol un fantastico assist di Bajrami. La squadra di Dionisi spreca tutto nel finale, facendosi rimontare dal Lecce negli ultimi 12 minuti. Al 78' la riapre Mancosu, con un sinistro che s'infila all'angolino. Al 90' lo stesso Mancosu inventa un grande assist per Rodriguez, che pareggia con un potente tiro sotto la traversa. È la rete del definitivo 2-2.

Il tabellino

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Pisacane, Zuta (77' Gallo); Majer (53' Rodriguez), Tachtsidis (67' Hjulmand), Nikolov (53' Bjorkengren); Henderson (53' Listkowski), Mancosu; Stepinski. All. Corini

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi (58' Terzic); Ricci, Stulac, Haas (71' Zurkowski); Bajrami (71' Moreo), La Mantia (89' Matos), Mancuso (89' Crociata). All. Dionisi