L'Empoli apre il girone di ritorno battendo 3-1 il Frosinone e tentando la fuga in testa alla classifica: i toscani sono ora a +7 su Monza e Salernitana. In coda vittorie in rimonta del Cosenza sulla Virtus Entella e dell'Ascoli sul Brescia. Pareggiano Pordenone e Lecce

Prosegue la corsa della capolista Empoli, che apre il girone di ritorno con una convincente vittoria casalinga per 3-1 sul Frosinone. Toscani in svantaggio dopo 31', colpiti dalla rete di Kastanos, ma capaci di ribaltare la partita in appena otto minuti: tra il 34' e il 42' sono infatti Mancuso e Zurkowski a riportare avanti i ragazzi di mister Dionisi. Nella ripresa chiude i conti Bajrami, con l'Empoli che sale a 41 punti, + 7 momentaneo su Monza e Salernitana. Finisce in parità la sfida playoff tra Pordenone e Lecce: ospiti in vantaggio con Coda e ripresi poco dopo la Musiolik. In chiave salvezza, colpaccio del Cosenza sul campo della Virtus Entella, con la rimonta calabrese firmata da Giliozzi e Tremolada. L'Ascoli abbandona, almeno momentaneamente, l'ultimo posto in classifica, grazie al 2-1 al Brescia: decide un gol di Brosco nel recupero. Domenica in programma Chievo-Pescara, Spal-Monza e Cittadella-Cremonese. Chiude la 20^ giornata il 'monday night' tra Reggina e Salernitana.