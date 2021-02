Serie B, Balotelli-gol: Monza batte Chievo

In Serie B la Salernitana vince sul campo dell’Ascoli e scavalca Cittadella e Chievo, che perdono in casa rispettivamente con Reggiana e Monza. Per quest’ultima decide un gol di Balotelli. 1-2 tra Brescia e Cremonese, mentre Vicenza e Spal pareggiano 2-2. Il Venezia batte l’Entella e vola terzo in classifica. Pari tra Pisa ed Empoli

24^ giornata di Serie B con 7 gare giocate in questo sabato. Dopo lo 0-0 tra Frosinone e Pescara di venerdì sera, la Salernitana batte l’Ascoli in trasferta per 0-2 (doppietta di Tutino) e vola terza in classifica a pari punti con il Venezia, che batte 3-2 l’Entella in rimonta. Scavalcate Cittadella e Chievo, che perdono entrambe in casa rispettivamente contro Reggiana e Monza: la squadra di Brocchi vince infatti 0-1 grazie a un gol di Balotelli al 60’ ed è ora seconda in classifica in solitaria, a 3 punti dall’Empoli. Il club toscano pareggia infatti 1-1 a Pisa, gol di Birindelli e Zurkowski. La Cremonese batte 1-2 in trasferta il Brescia e raccoglie punti importanti in zona playout (raggiungendo proprio i lombardi e la Reggina). 2-2 invece tra Vicenza e Spal, con gli emiliani che erano in vantaggio 0-2 al primo tempo.