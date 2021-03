Stravince il Lecce, che travolge 4-0 la Reggiana e si riporta in zona play-off. Frenata invece dell'Empoli, che pareggia 1-1 in casa contro il Cittadella, e con questo punto si porta a +3 sul Monza secondo in classifica e +4 sulla Salernitana terza

Stravince il Lecce, che travolge 4-0 a domicilio la Reggiana e con questi tre punti si riporta in piena zona play-off. Partita che viene indirizzata già nel corso del primo tempo, con i giallorossi già in vantaggio di tre reti dopo mezz'ora di gioco. Padroni di casa che non riescono a reagire e anzi rimangono anche in 10 uomini nella ripresa: Reggiana che rimane a quota 28 punti, in zona play-out. Frena invece l'Empoli capolista, fermato sull'1-1 dal Cittadella nelle gare delle 15. Salgono dunque a tre le lunghezze della formazione di Dionisi sul Monza secondo in classifica e quattro sulla Salernitana terza. Il Cittadella con questo pareggio, aggancia l'ultimo posto valido per i play-off a quota 41 a pari punti con la Spal.