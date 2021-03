Il Lecce vince a Venezia, ok anche Empoli e Monza

I toscani superano un Pordenone in 10 dal 6' nel finale e restano primi a 56. Il Monza batte la Reggiana e resta secondo a 50 punti, +1 su un Lecce che passa per 3-2 a Venezia. Pareggi senza reti in Cittadella-Salernitana e Chievo-Frosinone. Vince ancora il Brescia:1-0 alla Reggina

Inaugurato dall'anticipo tra Pisa e Spal, vinto dai toscani per 3-0 con esonero di Marino sulla panchina emiliana, il 29esimo turno di Serie B è proseguito con le sfide del martedì. Tiene la vetta l'Empoli, che supera nel finale con un tiro di Matos deviato da Chrzanowski il Pordenone, costretto a giocare in 10 dal 6' del primo tempo. Tiene la seconda posizione il Monza: 2-0 alla Reggiana grazie ai centri di Carlos Augusto e Colpani. A un punto dalla squadra di Brocchi, corre il Lecce: la doppietta di Coda e il centro di Pettinari permettono ai salentini di passare a Venezia per 3-2. Pareggio senza reti in Cittadella-Salernitana e Chievo-Frosinone, mentre il Brescia supera di misura la Reggina e sale a metà classifica. Eurogol di Castagnetti, a segno per il 2-0 da 70 metri nel 2-0 della Cremonese sul campo della Virtus Entella: la formazione di Vivarini è ultima a -7 dai playout. Pareggio per 1-1 in Cosenza-Vicenza, squadre che restano in corsa per la salvezza. Protagonista il portiere calabrese Falcone, che sull'1-0 para un rigore a Giacomelli. A completare il programma alle 21 c'è Pescara-Ascoli.