Spal cambia allenatore: via Marino, ecco Rastelli

È Massimo Rastelli l'allenatore che guiderà la Spal in questo finale di stagione, che vedrà la squadra di Ferrara lottare per i playoff e per la promozione in Serie A. La dirigenza biancazzurra ha deciso di esonerare Pasquale Marino dopo la pesante sconfitta di Pisa, nell'anticipo del turno infrasettimanale di Serie B. La Spal, reduce da un periodo negativo dal punto di vista dei risultati, è attualmente al settimo posto in classifica con 42 punti, in piena zona playoff e a -5 dal secondo posto che vale la promozione diretta in Serie A. Rastelli ha firmato un contratto fino al 30 giugno con opzione per il rinnovo per la successiva stagione sportiva.

Il comunicato

Questa la nota pubblicata dalla società di Ferrara sul proprio sito per ufficializzare il nuovo allenatore: "S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, insieme alla conferma di Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni”.

Il cammino della Spal

Decisivo per il cambio in panchina il crollo che la squadra biancazzurra ha avuto dopo un avvio incoraggiante di 2021. La Spal, infatti, ha iniziato il nuovo anno vincendo a Frosinone, battendo a sorpresa il Sassuolo in Coppa Italia e ottenendo 4 punti nelle due successive gare di campionato contro Reggiana e Cremonese. Dopo la sconfitta nel prestigioso confronto in Coppa Italia con la Juventus, c'è stato un evidente calo di rendimento. Nelle successive dieci gare di campionato la Spal ha conquistato una sola vittoria, per 0-1 a Pescara. Nelle restanti nove partite sono arrivati appena 6 punti, con l'ultima sconfitta per 3-0 a Pisa che ha convinto la dirigenza biancazzurra a cambiare allenatore.