Pordenone, esonerato Tesser: al suo posto Domizzi

Due mesi senza vittoria, due soli punti di vantaggio sulla zona playout: il club cerca la svolta e lo fa cambiando allenatore. La società ha deciso di promuovere in prima squadra Domizzi (ex calciatore in Serie A di Udinese e Napoli), che era alla guida della Primavera

Il Pordenone ha deciso di esonerare Attilio Tesser . Una scelta forte, quella della società, che vuole invertire la tendenza negativa degli ultimi due mesi. L’ultima vittoria infatti risale al 9 febbraio sul campo della Spal : in mezzo due pareggi e sei sconfitte, che hanno complicato la situazione di classifica. Dopo il 4-1 subito venerdì per mano del Brescia , il Pordenone è al quindicesimo posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla zona playout rappresentata dal Cosenza a 32, ma con una partita da recuperare.

Domizzi nuovo allenatore

vedi anche

Lecce sempre più secondo, frenata Monza

Sarà l'ormai ex allenatore della Primavera Maurizio Domizzi a sostituire Tesser sulla panchina, come annunciato dal club. Il suo staff tecnico sarà composto da Andrea Toffolo come allenatore in seconda e Filippo Cristante come collaboratore tecnico. "Può darci la scossa che attendiamo, per leadership ed esperienza di campo, temperamento e competenze che abbiamo imparato ad apprezzare in questi mesi con la nostra Primavera", ha commentato il presidente del Pordenone, Mauro Lovisa.