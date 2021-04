Il Lecce vince ancora. Sesto successo consecutivo per la squadra di Corini, ottavo nelle ultime dieci e sempre più secondo posto in classifica. A Pisa decide un rigore di Coda a quindici minuti dalla fine. Il punto di distacco dalla vetta rappresentata dall'Empoli è ora soltanto uno, ma con la capolista a quota due partite in meno a causa dei recenti casi Covid (11 giocatori e 2 membri dello staff) che - dopo il precedente turno con la Cremonese - hanno fatto saltare anche il match col Chievo. I veronesi si sono comunque presentati al campo, lasciandolo dopo i canonici 45 minuti di attesa per un'avversaria - l'Empoli - che non avrebbe mai raggiunto lo stadio vista la quarantena precauzionale di tutta la squadra fino al 7 aprile. A questo punto la palla passa in mano al Giudice Sportivo, che non dovrebbe convalidare lo 0 a 3 a tavolino per i veneti, come già successo nell'ultimo caso simile in serie A, ovvero Lazio-Torino. In quel caso il Giudice Sportivo non aveva deliberato una sconfitta a tavolino, ma deciso per la disputa del match in una nuova data, decisione poi confermata anche dalla Corte d'appello sportiva della Figc.