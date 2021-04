La Virtus Entella perde 3-0 in casa contro la Salernitana nell'ultimo turno di campionato e decide di cambiare allenatore: il club ligure ha infatti comunicato nella mattinata di lunedì l'esonero di Vincenzo Vivarini , che verrà sostituito in panchina da Gennaro Volpe . La situazione della formazione chiavarese in classifica è decisamente complicata, visto l' ultimo posto a 10 punti di distanza dalla zona play-out, quando al termine del campionato mancano ormai soltanto 5 giornate. Questo il comunicato della Virtus Entella sul cambio di allenatore: "La Virtus Entella comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Vincenzo Vivarini. A lui e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Gozzi e di tutta la società per la professionalità, l’impegno, la serietà e il grande lavoro evidenziato in questi mesi, purtroppo non coronati dai risultati. La squadra verrà affidata a Gennaro Volpe con l’obiettivo di concludere la stagione a testa alta con dignità e senso di responsabilità per onorare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita la nostra maglia, la nostra storia e il campionato di serie B".

Ritorno in panchina per Volpe

Per Gennaro Volpe non sarà la prima volta sulla panchina della Virtus Entella, visto che ha già guidato la formazione ligure nelle ultime giornate della stagione 2017-2018. In quella circostanza subentrò ad Alfredo Aglietti, non riuscendo però a evitare la retrocessione in Serie C. 40 anni compiuti lo scorso 17 febbraio, Volpe è considerato una vera e propria bandiera a Chiavari, avendo indossato la maglia dell'Entella per 149 volte dal 2011 al 2016 e avendo partecipato da calciatore alla scalata del club dalla seconda divisione della Lega Pro fino alla Serie B. Già allenatore dell'Under 17 e della Primavera dell'Entella si trova ora a dover guidare la prima squadra in questo momento difficile della sua storia.