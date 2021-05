Balotelli show a Salerno, l'Entella retrocede in C

La doppietta di Super Mario decide lo scontro diretto dell’Arechi, festa rimandata per l’Empoli che cade in casa dell’Ascoli. Perde anche la Virtus Entella contro il Vicenza: i liguri retrocedono in Serie C

Mario Balotelli rilancia il Monza per la corsa alla promozione diretta e lo fa alla sua maniera. Entra dalla panchina al 79’ e in tredici minuti segna due volte, firmando la vittoria in casa della Salernitana. Al momento del suo ingresso, la partita era in parità sull’1-1, con Gondo che aveva risposto alla rete di Frattesi ad inizio ripresa. Poi le due reti da attaccante d’area di rigore di Super Mario hanno deciso l’incontro, col Monza che adesso è a soli tre punti dal secondo posto rappresentato dal Lecce. "Ha finalizzato le palle gol che ha avuto con grande qualità" ha detto Cristian Brocchi al termine della gara, a proposito della prova di Balotelli.

Empoli, festa rimandata. Entella in C

Intanto la festa per la Serie A dell’Empoli dovrà essere rimandata: la squadra di Dionisi cade a sorpresa in casa dell’Ascoli, che invece conquista tre punti pesantissimi per cercare di evitare i playout. Sconfitta inattesa anche per il Lecce in casa contro il Cittadella, che invece blinda un posto ai playoff. Più pesante quella della Virtus Entella, che perdendo col Vicenza scende aritmeticamente in Serie C. Vince anche il Frosinone contro il Pisa, anche se la gara resta in bilico fino a quarto d'ora dalla fine. In mezzora grazie ad un grande Tremolada il Cosenza ha la meglio del Pescara, tre gol anche per il Brescia contro la Spal e per il Venezia contro il Chievo. Vittoria di misura per la Reggiana sul Pordenone, l'unico pareggio della giornata è tra Cremonese e Reggina, col risultato di 1-1.