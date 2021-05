Il Cittadella batte il Brescia nel primo turno dei play-off di Serie B e ottiene così la qualificazione alle semifinali. La squadra di Venturato s'impone grazie a un gol nel primo tempo, guadagnandosi la doppia sfida contro il Monza per l'accesso alla finalissima che vale la promozione in Serie A. Inizio di gara equilibrato, con qualche errore di troppo da una parte e dall'altra. Berretta e Ayè ci provano di testa, ma entrambi i tentativi si perdono a lato. Lobojko ha sul destro l'occasione per il vantaggio del Brescia ma calcia fuori, stessa sorte ha un tentativo ravvicinato di Iori. Dopo che Katrasti blocca un tentativo al volo di Ayé, il Cittadella riesce a rompere l'equilibrio al 40': Rosafio dalla sinistra, Proia svetta in area di rigore e batte Joronen. Il Brescia prova la reazione nella ripresa e questa è affidata ad Ayé, uno tra gli uomini più in forma della squadra di Clotet. L'attaccante francese ci prova con un tiro di sinistro in avvio ma la palla, dopo una deviazione, viene bloccata da Kastrati. Stessa sorte ha una conclusione da fuori di Karacic. Il Brescia prova a riaprire il discorso qualificazione, mentre il Cittadella fallisce con Tsadjout una clamorosa occasione per chiuderlo definitivamente (grande parata di Joronen). Le speranze del Brescia si spengono al minuto 92, quando la conclusione di Cistana viene deviata da Bjarnason, ma finisce fuori di un soffio. Fischio finale dopo quattro minuti di recupero e vittoria per il Cittadella, che continua la propria corsa verso la promozione: la squadra di Venturato ora dovrà affrontare il Monza, in una semifinale che si disputerà in una doppia sfida andata e ritorno. Primo round lunedì 17 maggio alle ore 18.30, si replica giovedì 20 alle ore 20.45.