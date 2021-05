Playoff, oggi Cittadella-Brescia e Venezia-Chievo

Prendono il via i playoff di Serie B. Si parte dal primo turno in gara unica: di fronte quinta e ottava e sesta contro settima in Cittadella-Brescia e Venezia-Chievo. Non sono previsti calci di rigore. Chi accede in semifinale affronta Monza e Lecce

Chi seguirà Empoli e Salernitana ? Giovedì 13 maggio hanno il via i playoff di Serie B e c'è un posto in palio per sei squadre che aspirano alla promozione in A . Si parte dal primo turno , con gara unica che si gioca in casa della squadra che si è meglio classificata al termine della regular season . Sono due le partite in calendario: la prima, in programma alle 18, metterà di fronte la quinta e l'ottava classificata in Cittadella-Brescia . Invece Venezia-Chievo , con fischio d'inizio alle 21, opporrà invece la sesta e la settima in classifica.

Il regolamento dei playoff

approfondimento

La Salernitana in A, quanti big nella sua storia

Il primo turno si gioca in gara unica in casa della squadra meglio piazzata al termine della stagione regolare: in caso di parità sono previsti i tempi supplementari, ma niente rigori. Se i 120 minuti dovessero terminare pari, sarebbe il club meglio piazzato nella regular season a qualificarsi. Nelle semifinali entrano invece in gioco la terza e la quarta classificata: la terza sfida la vincitrice del precedente confronto tra sesta e settima, mentre la quarta affronta la vincitrice della partita tra la quinta e l'ottava. Si giocano gare di andata e ritorno, con gli ultimi 90 minuti in programma in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità tra andata e ritorno non sono previsti supplementari: si qualifica alla finale il club con il posizionamento migliore in classifica. Stesso discorso per la finale che decreterà l'ultima promossa.