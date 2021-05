Playoff Serie B, il calendario delle semifinali

Cittadella-Monza e Venezia-Lecce pronte a scendere in campo per l'andata delle semifinali playoff di Serie B. Il calendario completo con date e orari del doppio confronto

Quattro squadre per un unico posto che porta dritti in Serie A. Dopo Empoli e Salernitana, rispettivamente prima e secondo classificata al termine del campionato, la terza formazione che approderà in Serie A sarà la vincente dei playoff di Serie B. Terminato il primo turno che ha visto il successo del Cittadella sul Brescia e del Venezia sul Chievo, si giocano adesso le semifinali (saranno andata e ritorno) che vedranno scendere in campo anche Monza e Lecce, che hanno chiuso la regular season al terzo e quarto posto.