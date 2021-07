Calendario Serie B: la cerimonia su Sky dalle 19

A partire dalle ore 19 ci sarà, a piazza Trento e Trieste di Ferrara, la presentazione dei calendari del campionato 2021/2022. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it. Di seguito i criteri e le regole adottate, le date della nuova stagione e le squadre partecipanti

La Serie B si prepara a vivere un’altra intensa stagione ricca di emozioni, colpi di scena, spettacolo e giovani talenti pronti a salire alla ribalta. Quest’oggi, a partire dalle ore 19 a piazza Trento e Trieste di Ferrara, ci sarà l’estrazione dei calendari del campionato 2021/2022, il 90° della storia di questo campionato 92 anni dopo la prima edizione targata 1929-1930 che si aggiudicò il Casale. La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata dalla Spal e dalla Lega Serie B grazie al supporto del Comune di Ferrara, verrà trasmessa dalle ore 19 in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su SkySport.it e su Sky Go.