Serie B, calendario e partite della 3^ giornata

L'anticipo del venerdì sera tra Benevento e Lecce apre la 3^giornata di Serie B, tra le sei gare in calendario sabato c'è il derby calabrese tra Crotone e Reggina. Domenica in campo anche il Parma: il programma completo con date, orari e programmazione tv

Lo spettacolo della Serie B torna nuovamente protagonista in questo weekend con una terza giornata di campionato tutta da seguire sui canali Sky Sport. Tante le sfide di cartello, a iniziare dall’anticipo del venerdì sera tra Benevento e Lecce, due delle grandi candidate per la promozione. 4 le gare in programma sabato alle 14: l’Alessandria affronta il Brescia – una delle quattro squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate –, il Frosinone il Perugia, poi spazio a Spal-Monza (altra sfida tra big) e Como-Ascoli, con i bianconeri che arrivano al match con 6 punti all’attivo. Alle 16.15 il fischio d’inizio della gara tra Ternana e Pisa (anche i nerazzurri a quota 6 in classifica), mentre alle 18.30 allo Scida si gioca il derby calabrese tra Crotone e Reggina. Domenica 12 settembre, invece, sono in programma le altre 3 gare che chiuderanno la terza giornata: alle 14 la sfida tra Cosenza-Vicenza, mentre alle 16.15 il Cittadella - una delle 4 squadre che ha vinto le prime due di campionato – affronta in trasferta la Cremonese; alle 20.30 altra gara che promette gol ed emozioni, quella tra Pordenone e Parma.