Serie B, partite e orari della 4^ giornata

Torna lo spettacolo della Serie B con una quarta giornata di campionato tutta da vivere insieme sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Una tre giorni tutta da seguire, che prenderà il via quest’oggi con l’anticipo delle 18 tra Como e Frosinone; in serata il Brescia (una delle tre squadre a punteggio pieno insieme ad Ascoli e Pisa) affronta in Crotone. Sette le gare in programma sabato, 5 alle ore 14: Monza-Ternana, Ascoli-Benevento, Lecce-Alessandria, Reggina-Spal e Perugia-Cosenza. Alle 16.15 il Vicenza – che ha confermato Di Carlo nonostante i tre ko consecutivi – è chiamato a invertire il trend negativo contro il Pisa; chiude il sabato di B la sfida delle 18 tra Cittadella e Frosinone. A completare il quarto turno di Serie B è il posticipo domenicale tra Parma e Cremonese.