Pordenone, esonerato Rastelli: Tedino in pole

A darne l'annuncio è stato il presidente Lovisa dopo la sconfitta per 3-1 contro la Ternana. Il primo candidato per la sostituzione, come spiegato dallo stesso patron neroverde, è Bruno Tedino che ha già guidato il club friulano in passato

Massimo Rastelli non è più l'allenatore del Pordenone. A dare l'annuncio dell'esonero è stato il presidente neroverdi Mauro Lovisa, unico tesserato del club friuliano intervenuto in sala stampa dopo la sconfitta contro la Ternana. Un ko fatale per Rastelli visto che il suo Pordenone, dopo otto giornate, si trova all'ultimo posto con appena un punto, conquistato contro la Reggina a metà settembre. Dopo l'annuncio di Lovisa, è arrivato anche il comunicato del club a sancire l'addio: "Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Massimo Rastelli dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico sono stati sollevati dall’incarico anche il mister in seconda Dario Rossi, il preparatore atletico Fabio Esposito e l’allenatore dei portieri David Dei. A mister Rastelli e al suo staff il Club augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera".