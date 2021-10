2/8 ©LaPresse

CROTONE (3-4-1-2): Contini (60' Festa); Nedelcearu, Mondonico, Cuomo; Mogos (60' Giannotti), Estevez (17' Donsah), Zanellato, Molina; Borello (74' Schirò); Maric, Mulattieri. All. Modesto



PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, De Vitis (56' Lucca), Marin (70' Masucci); Mastinu (56' Nagy); Sibilli (82' Di Quinzio), Marsura (82' Cohen). All. D'Angelo



Ammoniti: Borello (C), Mogos (C), Birindelli (P), Molina (C), Giannotti (C)



Note: Contini (C) para il rigore di De Vitis (P) all'8'