Serie B, il calendario della 12^ giornata

Si parte con il derby Cosenza-Reggina, sabato tra le altre in campo anche il Brescia contro il Pordenone e Benevento-Frosinone. Domenica Lecce-Parma, mentre il Pisa capolista affronta in trasferta il Cittadella

Promette gol, emozioni e come sempre tanto spettacolo la dodicesima giornata del campionato di Serie B (trasmessa sui canali Sky e in streaming su NOW). Un turno aperto questa sera dal derby calabrese tra Cosenza e Reggina che si gioca al San Vito-Marulla: rossoblù a quota 14 punti, amaranto a 19. Sabato sono 4 le gare che si disputano alle 14: Alessandria-Ternana, Como-Perugia, Ascoli-Vicenza e Cremonese-Spal; alle 16.15 il Brescia, secondo in classifica, sfida il Pordenone, mentre alle 18.30 il Benevento affronta il Frosinone. Tre le gare in programma domenica: alle 14 Lecce-Parma, uno dei match di cartello di questa giornata, alle 16.15 il Crotone sfida il Monza, mentre alle 20.30 il Pisa capolista affronta in trasferta il Cittadella nel match chiude il 12° turno.