Serie B, il calendario della 13^ giornata

Questo weekend scende in campo la Serie B (trasmessa su Sky): si attendono gol e nuove emozioni per questa tredicesima giornata. Si comincia sabato alle 14 con quattro sfide (Frosinone-Lecce, Spal-Alessandria, Ternana-Cittadella e Pordenone-Ascoli), mentre a seguire ci saranno Perugia-Crotone alle 16:15 e il match della capolista Brescia che sarà ospite del Vicenza (calcio d'inizio alle 18:30). Il programma prosegue domenica con altre quattro partite: alle 14 si giocheranno Reggina-Cremonese e Monza-Como, mentre alle 16:15 toccherà al Parma, che al Tardini sfiderà il Cosenza. Il posticipo domenicale, invece, è in Toscana: a Pisa, il Pisa ospiterà il Benevento, per un'altra sfida di alta classifica. Il calcio d'inizio sarà alle 20:30 all'Arena Garibaldi.