Serie B, il calendario della 17^ giornata

Serie B protagonista tra venerdì, sabato e domenica con la 17^ giornata di campionato trasmessa come sempre sui canali Sky e in streaming su NOW. Si parte quest’oggi alle 18 con Cremonese-Crotone, mentre alla 20.30 tocca alla Ternana contro il Benevento. Cinque le gara in programma sabato, quatto con fischio d’inizio alle 14: Cittadella-Ascoli, Monza-Frosinone, Pordenone-Cosenza e Spal-Brescia. Alle 16.15, invece, il big match di giornata con il Pisa capolista a quota 32 punti che affronta il Lecce, secondo con un punto in meno in classifica. 17esimo turno che si chiude domenica, quando si giocano altri tre incontri: alle 14 il Parma sfida il Perugia, alle 16.15 tocca al Vicenza contro il Como, mentre alle 20.30 la Reggina – reduce da quattro ko consecutivi – cerca il riscatto al Granillo contro l’Alessandria.