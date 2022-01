È il terzo allenatore amaranto in stagione

approfondimento

Nuovo cambio in panchina, dunque, per la Reggina con Roberto Stellone che diventa il terzo allenatore a guidare la squadra amaranto in questo campionato di Serie B. A iniziare, con ottimi risultati, la stagione è stato Alfredo Aglietti, che però tra novembre e dicembre non è riuscito a traghettare la squadra fuori dal momento difficile ed è stato esonerato al quinto ko consecutivo in campionato. Al suo posto è stato richiamato Mimmo Toscano, l’allenatore della promozione dalla C alla B ancora sotto contratto con il club amaranto, ma la sua avventura è durata appena tre partite nelle quali ha collezionato solo un punto, all’esordio contro il Como in trasferta; poi i due ko consecutivi contro Brescia e Monza che gli sono costati l’esonero. Ora toccherà a Stellone provare a guidare la Reggina verso la risalita in classifica che attualmente vede la formazione calabrese in quattordicesima posizione con 23 punti.