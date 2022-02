La sua squadra alla fine non è riuscita a portare via i tre punti da Vicenza (risultato finale 1-1), ma il gol di Rossi che ha firmato il momentaneo vantaggio è davvero un capolavoro. Servito al liomite dell'area si è lasciato andare a un vero e proprio slalom olimpico sfidando da solo l'intera difesa avversaria. Guardare il video in copertina per credere

