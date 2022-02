In attesa della partita tra Perugia e Cremonese, in campo in questo momento, la squadra toscana sbanca il Brianteo 2-1 e scavalca i lombardi in testa alla classifica. Grande vittoria della Ternana a Parma: avanti 2-0 gli umbri si fanno raggiungere in 3 minuti ma nella ripresa trovano la forza per tornare avanti e vincere 3-2. Vincono anche Reggina e Ascoli

SERIE B: RISULTATI, CLASSIFICA E HIGHLIGHTS