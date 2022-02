Solamente 0-0 in casa per Pisa e Cremonese, rispettivamente contro Parma e Vicenza. D'Angelo e Pecchia raggiungono il Lecce (che gioca mercoledì) in vetta alla classifica. 4-1 del Monza sul campo del Pordenone. Il Perugia vince in rimonta ad Alessandria, la Spal trova i 3 punti con la Ternana

CLASSIFICA