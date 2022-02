Il pullman del Benevento è stato colpito da un sasso venerdì pomeriggio, mentre viaggiava in direzione Perugia, all'altezza di Todi sulla E45. Solo la prontezza dell'autista ha evitato l'impatto contro altri mezzi. Nessun ferito a bordo, il club ha sporto denuncia contro ignoti. Indagini della polizia in corso, si esclude il gesto accidentale

Momenti di paura per il Benevento, impegnato sabato alle 16.20 nella trasferta di Perugia, valida per la 26esima giornata di Serie B. Venerdì pomeriggio il pullman del club campano è stato colpito da una grande pietra che ha mandato in frantumi il vetro anteriore all'altezza di Todi, sulla E45, mentre raggiungeva il capoluogo umbro. Solo il sangue freddo dell'autista ha evitato che il mezzo urtasse altri veicoli. Non si registrano feriti nel gruppo squadra del Benevento, che ha raggiunto poi Perugia con un'ora e mezza di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Sono in corso indagini da parte delle forze di polizia, che avrebbero escluso al momento l'ipotesi di un evento accidentale. Il pullman è infatti riconoscibile per le grandi scritte "Benevento calcio" sulle fiancate e sulla parte anteriore.